Casse-tête défensif pour Brian Riemer à Anderlecht : "Hoedt ? Non"

Hannes Delcroix out pour 6 à 8 semaines et Zeno Debast probablement encore trop court, que va faire Brian Riemer ?

Il y a plus rassurant pour accueillir la deuxième meilleure attaque de D1A que de voir deux de ses titulaires en défense se blesser. Après Zeno Debast sorti sur blessure à Charleroi, voilà que Hannes Delcroix s'est blessé assez lourdement à l'entraînement et ne reviendra pas avant 6 à 8 semaines. "C'est un coup dur de perdre Hannes comme ça. Il ne pourra pas jouer dans les semaines à venir", confirme Brian Riemer en conférence de presse en amont d'Anderlecht-Union. Quant à Debast, le coach du RSCA reste prudent. "Il va participer à sa première séance collective demain et nous verrons alors s'il coche toutes les cases pour un retour".

Cela laisse...Jan Vertonghen comme seul titulaire indiscutable, le reste étant solutions de fortunes ou jeunes sans expérience. À moins qu'un certain Wesley Hoedt fasse son retour ? Riemer balaie l'idée : "Non, la situation de Wesley Hoedt ne change pas". Que faire, donc ? Il existe des options, assure le Danois. "Amadou Diawara a déjà joué à ce poste, il est une option. Anderlecht dispose également de jeunes défenseurs qui peuvent saisir cette opportunité. Nous savons que Killian Sardella et Noah Sadiki savent aussi jouer dans l'axe", énumère Brian Riemer. "Tout dépend aussi de la situation avec Zeno, nous verrons comme cela se passe".

Un renfort ? "Hannes Delcroix n'est pas out jusqu'à la fin de la saison"

Reste à voir si pour la suite, Anderlecht pourrait transférer un défenseur afin d'équilibrer les choses. "Comme tous les clubs, nous serons attentifs aux opportunités. La direction travaille dur. Mais Hannes n'est pas out jusqu'à la fin de saison ! Nous espérons bien le récupérer", sourit Riemer. "Tout ce qu'il faut faire, c'est nous assurer qu'Anderlecht soit compétitif pour les semaines et mois à venir".