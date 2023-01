🎥 Le but splendide de l'ancien de Seraing Ablie Jallow contre Lyon

Ablie Jallow est rentré à Metz après son prêt à Seraing, et s'est montré aux yeux de toute la France en Coupe avec un but splendide.

Ablie Jallow (24 ans) était l'une des réussites en provenance du FC Metz lors de son passage à Seraing (49 matchs, 10 buts, 7 assist avec les Métallos). Rentré en Lorraine cette saison, il est en assez bonne forme avec 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 2. Et lors du déplacement messin à l'OL ce samedi, il s'est signalé par un but absolument splendide, d'une lourde frappe lointaine.