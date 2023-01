Frank Lampard en danger après la défaite d'Everton en FA Cup ? "Ce n'est pas de mon ressort"

L'entraîneur des Toffees veut avant tout se concentrer sur les futurs matchs de son équipe.

Alors que l'heure de la reprise a sonné pour Everton et les clubs anglais, les Toffees sont au plus mal. En pleine déroute en championnat avec une 18e place synonyme de relégation, ils viennent de prendre la porte en FA Cup après le revers face à Manchester United vendredi soir.

Après cette défaite, Frank Lampard a été interrogé par les journalistes sur son avenir au sein du club. "Je ne veux pas parler de mon avenir, ce n'est pas de mon ressort", a confié l'entraîneur des Toffees dans des propos rapportés par L'Equipe.

"Je dois plutôt me concentrer sur ce que j'ai vu ce soir (vendredi). Nous avons été très bons et avons eu les meilleures occasions selon moi, notamment avec un but refusé."

Lampard met la priorité sur le match de championnat face à Southampton alors que la course au maintien bat son plein.