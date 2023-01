Seraing est plein d'espoir : "Nous espérons que c'est le début de notre come-back"

Ce samedi soir, il y avait un choc du bas de classement au programme entre Ostende et Seraing. Les Métallos ont fait chuter les Côtiers à la Diaz Arena (1-2) et reviennent à trois points de la quinzième place au classement occupée par leur adversaire ostendais.

Ostende a dominé Seraing, mais se retrouve bredouille. Les Côtiers avaient pourtant rapidement ouvert le score via Bätzner après deux minutes de jeu, mais Seraing égalisait pour les Métallos grâce à une réalisation de Mvoué juste avant la pause d’une frappe enroulée dans la surface (44e). Vagner permettait ensuite aux visiteurs de prendre les commandes de la rencontre d’un tir de l’entrée du rectangle à un quart d’heure du terme (75e). La nervosité s’emparait ensuite d’Ostende qui se retrouvait à neuf après les exclusions d'Urhoghide (81e) et de D’Haese (83e).

© photonews

Les Métallos ont réalisé une excellente opération avec ce succès et mettent surtout fin à une vilaine série de huit matchs consécutifs sans victoire en championnat. Trois points qui redonnent de l'espoir, de la confiance et du courage dans cette lutte pour le maintien. "Nous avons très mal commencé et n'avons pas fait un grand match. Nous savions qu'il y aurait beaucoup de pression dès le début. Petit à petit, nous avons créé plus d'espace et l'égalisation avant la mi-temps nous a donné un coup de pouce. En deuxième mi-temps, nous avons joué avec une bonne organisation et un bon esprit d'équipe. Nous pouvons faire mieux. Mais dans une soirée comme celle-ci, il faut être pragmatique et empocher les 3 points avec le sourire", a confié Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre.

© photonews

"Nous espérons que c'est le début de notre come-back. Cela nous donne confiance pour le derby liégeois contre le Standard samedi prochain. Nous n'avons pas à avoir peur. Devant nos supporters, il y aura beaucoup d'ambiance. Les joueurs seront hyper-motivés", a conclu l'entraîneur de Seraing.