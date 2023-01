(Exclusif) Thibault Peyre évoque son départ : "Le train ne passe parfois qu'une fois..."

Le défenseur central français a quitté Malines et la Belgique cet hiver pour relever un nouveau challenge du côté de l'Arabie saoudite.

Arrivé au KV Malines durant l'hiver 2019, Thibault Peyre quitte le KaVé quasiment trois années plus tard. Le défenseur central rejoint Al-Batin en Arabie saoudite où il a paraphé un contrat de dix-huit mois. "Al-Batin a pris contact avec moi il y a environ six semaines et ce fut difficile de refuser. Même si le club occupe la dernière place du classement, je ne pouvais pas dire non à cette offre à l'âge de 30 ans. Malines a été d'une grande classe en me laissant partir gratuitement pour services rendus alors que j'avais encore un bail d'un an et demi", nous confie le natif de Martigues.

Après huit années passées en Belgique, le Français a décidé de relever un nouveau challenge. "Cela risque de me manquer même si je connaissais tous les stades et toutes les ambiances. C'est la vie, c'est le football. Quand il y a des opportunités, il faut les saisir. Surtout que parfois, le train ne passe qu'une fois... Puis le championnat saoudien est l'un des meilleurs du continent asiatique. Il y a de très bons joueurs et de magnifiques infrastructures ici. C'est une nouvelle aventure pour moi et j'y vais à 100%. Je n'aurai aucun regret d'avoir accepté une telle proposition. Je pense que j'étais en fin de cycle à Malines où je n'avais été aligné d'entrée de jeu qu'à trois reprises sur les six derniers matchs avant la trêve de la Coupe du monde. Puis, je rejoins la Saudi Pro League en même temps qu'un certain Cristiano Ronaldo. Le championnat est sous le feu des projecteurs, c'est une très bonne chose. C'était peut-être la fin et j'étais donc ouvert durant ce mercato hivernal", souligne l'ancien joueur de Mouscron et de l'Union SG.

Le joueur passé par Toulouse et Lille a disputé sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs ce samedi soir à Al-Fayha (2-2). "Une bonne rencontre et nous prenons un point à l'extérieur. C'est positif et de bon augure pour la suite. L'ambiance au sein du groupe est bonne et je me suis rapidement intégré. Le jeu est moins rapide qu'en Belgique mais c'est fort technique."

Peyre a ensuite dévoilé son meilleurs souvenir en Belgique. "Le meilleur moment de ma carrière a été la victoire en Coupe de Belgique avec Malines. Je suis très fier de ce trophée et c'était exceptionnel. Malines est évidemment le club auquel je suis le plus reconnaissant. Le KaVé m'a beaucoup donné et je le remercie ainsi que les formidables supporters. Un top club en Belgique !", ajoute le joueur âgé de 30 ans.