Gareth Bale pourrait garder un rôle au sein de l'équipe nationale galloise

Gareth Bale a pris tout le monde de court en annonçant de but en blanc sa retraite, alors qu'il était toujours sous contrat à Los Angeles. Le Pays de Galles est orphelin de son capitaine.

Gareth Bale n'a que 33 ans, mais voilà un bout de temps que le football ne faisait plus vraiment partie de ses priorités. Et après une première Coupe du Monde avec le Pays de Galles, véritable événement pour le pays qui ne s'était plus qualifié depuis 1958, Bale a décidé d'en rester là. L'attaquant du LAFC a annoncé sa retraite.

Le Pays de Galles perd son capitaine et leader technique, et c'est un coup dur. Mais Bale pourrait bien rester proche de la sélection. C'est ce que Robert Page, sélectionneur, a fait savoir en conférence de presse. Gareth Bale devrait rester à disposition de l'équipe nationale, "dans un rôle qui reste à définir" - mais pas comme joueur, donc. "Nous aurons une discussion dans quelques semaines", affirme Page.