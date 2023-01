Ivan De Witte évoque sa succession à la tête de La Gantoise

Présent à la tête de La Gantoise depuis 1999, Ivan De Witte pourrait bien passer le flambeau dans un futur proche.

Sous la direction d'Ivan De Witte, La Gantoise a connu ses plus grands succès, remportant son seul titre de champion de Belgique en 2015, et deux Coupes de Belgique en 2010 et 2022. Les Buffalos se rendent à l'Union Saint-Gilloise cette semaine pour défendre leur titre en Croky Cup, et sont en course pour le top 4. Mais Ivan De Witte, 75 ans, pourrait bien passer la main dans les années à venir.

Interviewé par le Nieuwsblad, le président gantois a été clair : "Si un candidat se présente et que cela profite au club, je suis prêt à réfléchir à ma position. Il y a des possibilités intéressantes, mais je ne suis pas prêt à laisser la présidence au premier venu. Je veux garantir le bien-être du club", déclare-t-il. "Les valeurs de mon successeur et d'un éventuel repreneur doivent correspondre aux valeurs de La Gantoise". C'est cependant la première fois que De Witte évoque si nettement un éventuel départ.