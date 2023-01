La situation de Dorian Dessoleil à Courtrai ne s'arrange pas

Prêté par l'Antwerp, le défenseur central vient d'être relégué dans le noyau B de Courtrai.

Lors de l'arrivée de Mark van Bommel à l'Antwerp cet été, un grand dégraissage a été nécessaire. De nombreux joueurs étaient considérés comme éxcédentaires. Ce fut le cas de Dorian Dessoleil. Le défenseur central s'était montré décevant la saison précédente sous Brian Priske, alors qu'il avait débarqué avec l'étoffe de capitaine à Charleroi et de titulaire en puissance. Une saison qu'il avait terminée sur le banc lors des derniers matchs de Play-offs.

Lors du mercato d'été, l'Antwerp a donc décidé de le prêter à Courtrai, où un certain Didier Lamkel Zé tentait lui aussi de se relancer. Si Dessoleil a démarré la saison en tant que titulaire, très vite son aventure au stade des Eperons d'Or s'est transformée en fiasco. Au sein d'un KVK enchaînant les déceptions, Dessoleil n'a jamais paru en mesure de relever la barre ou de retrouver un niveau qui faisait de lui l'un des défenseurs les plus estimés, fut un temps, du championnat.

© photonews

La loi de Bernd Storck

Jusqu'ici, il était donc aligné dans le 11 malgré des prestations vues comme peu reluisantes. Son statut n'avait pas changé, que ce soit sous Belhocine puis sous Custovic. Mais la situation a changé depuis l'arrivée de Bernd Storck.

Alors que Courtrai vit une petite renaissance, avec un quart de finale de Coupe de Belgique et trois victoires de suite - ce qui n'était plus arrivé depuis le mois de décembre...2021, Dessoleil n'a de nouveau pas convaincu lors de tests médicaux, ce qui a amené Bernd Storck a mettre les points sur les i. Dessoleil n'aurait pas apprécié la démarche de son nouvel entraîneur et lui aurait fait savoir. Un épisode qui, selon la presse flamande, aurait propulsé le défenseur dans le noyau B des Kerels.

Un nouveau épisode qui ne va pas rendre service à Dessoleil, qui n'aura pas d'autre choix que de cravacher pour revenir sur les terrains. Malheureusement pour lui, un retour à l'Antwerp serait synonyme de nouvelle mise au placard. A moins qu'un nouveau prêt se dessine lors de ce mois de janvier. Quoiqu'il en soit, l'ancien Carolo vient de faire un sacré pas en arrière...