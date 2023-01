Zulte-Waregem sous le charme de Ruud Vormer : "Il est constamment en train de parler"

L'ancien Brugeois a déjà apporté sa pierre à l'édifice.

Ruud Vormer n'a pas manqué son entrée chez Zulte Waregem. C'est également ce que confirme son nouveau coéquipier Alieu Fadera. L'ancien Soulier d'or impose un grand respect dans le vestiaire.

"Il est un atout pour nous", a souligné Fadera et Het Laatste Nieuws. "Surtout en raison de son impact sur les autres joueurs. Sur moi aussi, oui, mais vraiment sur tout le monde."

Vormer s'impose immédiatement comme un leader au sein de sa nouvelle équipe. "Il est constamment en train de parler et de donner des instructions. Non, ça ne m'énerve pas du tout, au contraire. Si un joueur de ce calibre prend la peine de vous soutenir par ses bons conseils, alors en tant que jeune joueur, vous pouvez être très heureux et vous devez écouter très attentivement."

Zulte Waregem a atteint les demi-finales de la Croky Cup mercredi. Il a battu STVV 2-0. C'est Vormer lui-même qui a marqué ce 2-0 sur penalty.