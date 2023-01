98 dossiers déposés au "tribunal du racisme" depuis le début de la saison

En Belgique, 98 rapports ont été dressés à l'Union Belge depuis le début de la saison.

A l'image de La Gantoise qui a dû supprimer plus de 200 commentaires racistes sous une publication Instagram ce jeudi, la discrimination fait son retour sur le devant de la scène belge. La Chambre nationale de lutte contre les discriminations et le racisme au sein de l'Union Belge reçoit également un grand nombre de dossiers. Depuis le début de la saison, 98 cas ont été recensés.

"L'afflux de dossiers ne cesse de croître", a déclaré Dirk Thijs, président de ce tribunal, à Belga. "Nous devons tout mettre en œuvre : plus de juges ont été déployés et plus de personnes s'occupent des dossiers. Le problème est aigu et nous vivons dans des conditions éprouvantes."

Le tribunal ne peut agir que dans les affaires impliquant des matchs de football. "Nous ne pouvons pas traiter des affaires telles que celles impliquant les jeunes joueurs de Gand sur Instagram. C'est pour les parquets ordinaires et la loi antiracisme", conclut Thijs.