Officiel : Ameen Al-Dakhil quitte Saint-Trond et rejoint Kompany en Angleterre

Le jeune défenseur central signe à Burnley, leader de Championship.

Il ne manquait plus que l'officialisation. Ces derniers jours, tous les voyants étaient au vert pour voir Ameen Al-Dakhil (20 ans) débarquer à Burnley. Le joueur avait d'ailleurs confirmé les contacts avec le club et son coach, Vincent Kompany. Il s'était envolé ce jeudi vers l'Angleterre.

C'est donc fait : Al-Dakhil quitte le STVV et signe pour 3 ans et demi chez les Clarets. Une belle évolution pour celui qui avait été cédé par le Standard à Saint-Trond il y a un an. Il est la première recrue hivernale de Kompany à Burnley.