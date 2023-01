Ronny Deila réagit à la rumeur Avila et évoque la progression de Melegoni

La blessure de Gilles Dewaele lors du stage à Marbella a changé les plans de la direction liégeoise. Out jusqu'à la fin de la saison, le défenseur belge doit être remplacé et les Rouches sont à la recherche d'un back droit.

Le Standard de Liège devrait se renforcer au poste de back droit durant ce mercato hivernal. Le nom du joueur de l’Olympiakos Gonzalo Avila était cité en bord de Meuse ces derniers jours. Une rumeur à laquelle a réagi l'entraîneur des Rouches en conférence de presse. "Je n'en ai jamais entendu parler, je n'ai pas vu de dossier avec ce nom sur mon bureau. Nous n'avons pas d'argent et il est vrai que nous sommes à la recherche de renforts qui pourraient venir ici en prêt", a confié Ronny Deila.

Filippo Melegoni a prouvé ces derniers temps qu'il pouvait devenir la doublure de Marlon Fossey au poste de back droit. Après des débuts compliqués, l'Italien a démontré et prouvé que le matricule 16 pouvait compter sur lui et profiter de sa polyvalence. "Il a été blessé pendant un long moment et n'était qu'à 80% lorsqu'il jouait. C'était donc compliqué pour lui. Mais au fil des semaines, il est monté en puissance lors des entraînements et a donc livré de bonnes performances lors des rencontres. Il a joué au poste de latéral droit lorsque Marlon (Fossey) était indisponible et il a montré de belles choses. Il a un bon centre, une bonne vision du jeu et une bonne course. C'est un garçon entier qui a une bonne personnalité. Mais je veux en voir plus. Il doit poursuivre sa progression avec plus d'assists et même des buts car il est capable de se créer des opportunités. Il doit être encore plus tueur devant la cage adverse", a conclu le technicien norvégien.