Noah Ohio : "Je ne stresse pas, je connais mes qualités"

Arrivé l'été dernier en provenance du RB Leipzig contre une chèque de 1,19 million d'euros, le jeune buteur âgé de 20 ans monte tout doucement en puissance. Freiné par les pépins physiques, le Néerlandais n'a pas encore été titularisé la moindre fois cette saison.

Noah Ohio n'a pour l'instant disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues avec le Standard de Liège (156 minutes de jeu) et quatre matchs avec le SL16 FC. Après une première partie de saison, le Néerlandais semble avoir trouvé la bonne carburation en bord de Meuse comme l'attestent ses deux dernières montées au jeu. "J'ai eu deux blessures musculaires depuis mon arrivée à Liège et j'ai été inconstant. Je ne m'attendais pas à cela et c'est à vrai dire la première fois que cela m'arrive", a confié le joueur âgé de 20 ans qui a pris des mesures afin d'aller de l'avant. "C'est la première fois que je vis sans ma mère et j'ai dû m'adapter à cela. J'ai donc décidé d'effectuer des changements dans mon quotidien en prenant un chef et un physio. Depuis, je sens une différence et mon adaptation est meilleure", a expliqué l'ancien joueur du RB Leipzig.

© photonews

"Je continue de m'entraîner et je monte en puissance. Le Standard de Liège et Ronny Deila me font confiance. Devenir le premier choix du coach en attaque ? Je ne sais pas car Stipe (Perica) fait du bon boulot. Je vais donner le meilleur de moi-même et je pense que le club croit en moi. Tout cela viendra au bon moment. J'ai l'impression que je suis proche de mon premier goal. Je tente beaucoup plus devant le but adverse. Je ne me stresse pas, je connais mes qualités et de quoi je suis capable", a souligné le natif d'Almere.

Ohio ne regrette pas d'avoir signé chez les Rouches. "Je suis vraiment content d'être ici et je me rends à l'entraînement chaque jour avec le sourire. J'entretiens une bonne relation avec le groupe et le coach. Ce dernier est gentil mais parfois dur aussi avec moi. Il communique beaucoup et me dit quoi faire pour améliorer mon jeu. Il est toujours honnête avec moi et c'est ce dont j'ai besoin", a conclu le buteur du matricule 16.