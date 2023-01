🎥 Carton de Leeds qui poursuit son parcours en FA Cup

Leeds accueillait Cardiff, dans ce re-match de coupe d'Angleterre.

Cardiff City et Leeds United se retrouvaient dix jours après le nul (2-2) obtenu au Pays de Galles.

Règlement spécifique à la FA Cup, le match nul du 8 janvier a donc été rejoué et a tourné en faveur de la formation des Peacocks.

La formation de Premier League, dans son antre, a écrasé Cardiff avec des buts de Gnonto (1 et 36e), Rodrigo (34e) et Bamford (71e et 76e), avant qu'un doublé de Robinson (84e et 90e+3) ne permette aux visiteurs de sauver l'honneur.

Leeds poursuit son aventure en FA Cup et affrontera le vainqueur de la partie entre Boreham Wood et Accrington Stanley.