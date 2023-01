Le Club de Bruges presque au complet contre STVV : "Le match arrive trop tôt pour lui"

Victoire obligatoire pour les Brugeois ce jeudi sur le terrain du Stayen. Les hommes de Scott Parker ne doivent absolument perdre des plumes et laisser le trio de tête s'envoler. Ce sera aussi l'occasion pour le coach anglais de glaner sa première victoire à la tête des Blauw en Zwart, après une défaite contre Genk et un nul contre Anderlecht.

Face aux Canaris, Parker devra faire sans Andreas Skov Olsen. L'ailier droit danois s'était blessé contre Genk et n'avait pas pu disputer la rencontre de dimanche dernier face au RSCA. Mais même si son joueur ne figure pas dans la sélection pour ce jeudi, l'Anglais a apporté de plutôt bonnes nouvelles.

"Il s'est entraîné avec le groupe pour la première fois aujourd'hui (mercredi), mais le match de demain arrive encore trop tôt pour lui. Il évolue dans le bon sens, mais nous le prenons au jour le jour", a déclaré Parker, qui disposera d'un noyau presque complet pour ce match puisque "pour le reste, tous les joueurs sont en forme."

🗣️ Scott Parker:

"Andreas trainde vandaag voor de eerste keer terug mee met de groep maar de match van morgen komt nog te vroeg voor hem. Hij evolueert in de juiste richting maar we bekijken het dag per dag. Voor de rest zijn alle spelers fit." #StvClu