Officiel : Anouar Ait El Hadj quitte Anderlecht pour le Racing Genk

Jeune talent formé à Neerpede, Anouar Ait El Hadj rejoint définitivement le Racing Genk.

Il ne manquait plus que l'officialisation. Après une première partie de saison très compliquée à Anderlecht, Anouar Ait El Hadj signe au Racing Genk.

Le milieu offensif a signé un contrat portant sur les prochaines 4 années et demi.

Anderlecht perd l'un des joyaux de son académie, après que ce dernier ait explosé il y a deux saisons mais a depuis vécu plusieurs difficultés à confirmer. Passé notamment cette saison par le noyau U23, il n'avait joué que 7 matchs toutes compétitions confondues avec les A - dont 3 matchs de Pro League.

"Anouar est un choix aussi bien à court qu'à moyen terme. Lors de la première conversation, il est immédiatement devenu clair qu'il croyait au projet du KRC Genk et qu'il dégage beaucoup d'enthousiasme pour contribuer à nos succès cette saison et les saisons à venir. Nous avons hâte de le voir briller dans notre bleu et blanc", a déclaré Dimitri De Condé, le directeur du football de Genk.