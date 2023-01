Raman calme le jeu : "Il y a 39 points à prendre, trois victoires et tout change"

Benito Raman a réussi son retour dans le onze d'Anderlecht : un doublé en une minute de jeu. Et pourtant, tout le monde l'oubliera, car les Mauves ont perdu. Frustrant pour le seul attaquant de métier qu'il reste au RSCA.

Benito Raman titulaire avec Anderlecht : il fallait remonter au 28 août, à l'Union, pour en trouver trace. Et avec son doublé contre Zulte Waregem, il a rappelé qu'il était le seul attaquant en réserve pour Brian Riemer si l'on excepte le tout jeune Lucas Stassin. "Bien sûr, ça fait du bien pour un attaquant. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. C'est un drôle de sentiment. Le plus important, c'est cette défaite", regrette le double buteur après le match. "Nous avons manqué d'efficacité car en sortant des vestiaires, nous nous procurons assez d'occasions pour tuer le match".

Raman lui-même, avant et après la pause, a eu le triplé au bout du pied. Derijck, puis Bossut l'ont frustré. "Le hands de Zulte sur leur second but ? Je n'ai rien à en dire, on ne va pas commencer à se plaindre. Ce sont nos propres erreurs qui coûtent cher". Et maintenant, Anderlecht se retrouve à 5 points...de la zone rouge. "Oui, c'est le cas. Mais c'est le foot, tout va très vite. Il y a encore 13 matchs, ça fait 39 points à distribuer. Trois victoires et la situation est très différente", souligne Raman. "Non, le doute ne s'installe pas dans le groupe. Si on gagne trois fois, on est peut-être 8es. La différence n'est pas si grande. On va tout faire pour ne pas regarder derrière".

Raman restera-t-il ?

Avec le départ de Fabio Silva, Benito Raman devrait désormais obtenir plus de temps de jeu. "C'est à moi de continuer à prester. Mais je ne vais pas marquer tous les buts de l'équipe, non plus. Dimanche, à Seraing, il faudra être solide sur un très mauvais terrain", déclare le n°9. "Si je reste désormais ? On verra. C'est le foot, je ne vais pas vous dire que je reste au risque d'être parti en fin de mercato et d'avoir menti. Je me sens bien ici, mais tout peut arriver".