Ca se confirme pour Fabio Silva vers le PSV Eindhoven

Anderlecht devait se trouver un attaquant, Jesper Fredberg devra désormais en trouver deux : Fabio Silva, ça se confirme, ne jouera plus en Mauve et Blanc.

Sans surprise après qu'il ait claqué la porte cette semaine : Fabio Silva va quitter le RSC Anderlecht. L'attaquant portugais a refusé de continuer sous Brian Riemer, avec lequel le courant ne passait pas. Le Danois était cependant prêt à le reprendre contre Zulte Waregem. Mais Silva ne veut plus jouer à Anderlecht, et va donc être rappelé de son prêt par Wolverhampton.

Une solution s'est très vite dessinée. Anderlecht ne veut pas du départ de Fabio Silva mais les Wolves offriront une compensation financière contre son départ prématuré. Et le PSV Eindhoven, à l'affût, serait bel et bien sa nouvelle destination. Le club néerlandais aurait déjà trouvé un accord avec le club anglais et le joueur. Jesper Fredberg va donc devoir s'activer pour trouver un ou plusieurs renforts offensifs d'ici au 30 janvier...