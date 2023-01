Noah Ohio prêt à être titulaire après son premier but : "Un sentiment incroyable"

Le Néerlandais avait dit qu'il était proche d'inscrire son premier but avec le Standard après le derby liégeois, et il l'a fait mardi avec un joli tir puissant contre Malines.

Noah Ohio a dû s'adapter au championnat belge et à son nouvel environnement comme il l'avait confié après le derby liégeois. Après avoir laissé de bonnes impressions lors de ses montées au jeu contre Saint-Trond et Seraing, le Néerlandais a marqué son premier but sous les couleurs du Standard mardi face à Malines. "Un sentiment incroyable pour plusieurs raisons ! Être ovationné par les supporters, le lendemain de mon anniversaire et devant ma maman qui venait pour la deuxième fois au stade me voir. Mais le plus important, c'était la victoire", a confié le natif d'Almere en conférence de presse.

Le joueur âgé de 20 ans pourrait être aligné d'entrée de jeu dimanche contre l'Antwerp. "Je m’entraîne bien et je suis prêt à être titulaire. Donc si je coach pense que c’est un bon choix, alors oui, je suis prêt. Le plus important est de réfléchir ce qui est le mieux pour l’équipe. Je serai toujours là pour aider, que je sois sur le banc ou sur le terrain", a souligné l'ancien joueur du RB Leipzig.

Dimanche après-midi (13h30), le Standard croisera le fer avec l'Antwerp au Bosuil. Un parfum de revanche règne au sein du vestiaire liégeois après l'humiliation subie en Coupe de Belgique. "C'était notre premier match après la trêve internationale et nous avons disputé une très mauvaise partie. Après ce 4-0, nous avons eu une discussion avec le groupe et depuis, nous avons enchaîné quatre rencontres sans défaite. Nous y allons avec plus de confiance et nous avons déjà prouvé que nous pouvions les battre, même si c’était à domicile. J’espère que nous allons pouvoir revenir à Liège avec les trois points", a conclu le joueur formé à Manchester United et Man City.