Le contrat de Sammy Bossut expire cet été : "Si ça s'arrêtait là, ça me ferait mal"

Le gardien Sammy Bossut voit son contrat avec Zulte Wagerem expirer en juin.

Ce que l'avenir réserve à Sammy Bossut n'est actuellement pas clair. "Je ne suis pas homme qui descendrait dans les ligues inférieures. Je préfère toujours le football professionnel", dit-il d'emblée à Het Nieuwsblad.

"Un autre rôle ? Je suis encore footballeur avant tout et je peux certainement encore jouer un an ou deux. Je veux vraiment continuer l'année prochaine. Si possible à Zulte Waregem. Si ça s'arrêtait là, ça me ferait mal."

Bossut a 37 ans et veut donc encore continuer tant que son corps lui permet : "Tout doit être bien calibré. Je verrai ce que l'avenir nous réserve. Je suis dans le métier depuis dix-sept ans et maintenant je connais un peu les ficelles. Je veux continuer jusqu'à mes 40 ans. Je me sens encore assez en forme, mais je regarde maintenant la situation année après année."