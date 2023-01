Ali Gholizadeh et Amirhossein Hosseinzadeh sur le départ à Charleroi ?

Les deux Iraniens du Sporting ne vivent pas des moments faciles.

Absent de la sélection carolo pour le déplacement au Club de Bruges, Ali Gholizadeh traverse une mauvaise passe, notamment marqué par des problèmes personnels. Selon Het Nieuwsblad, l'ailier iranien songe à un départ de Charleroi. Il y aurait un l'intérêt encore loin d'être concret pour lui au Moyen Orient. Sa bonne Coupe du Monde (avec un assist face à l'Angleterre) devrait attirer d'autres offres.

Si Gholizadeh est à Charleroi depuis plus de quatre ans, son compatriote Amirhossein Hosseinzadeh pourrait quitter le Mambourg six mois seulement après son arrivée. Toujours selon Het Laatste Nieuws, le soutien d'attaque connaît une acclimatation difficile en Belgique malgré son temps de jeu. Son ancien club d'Esteghlal (en Iran) et Al-Ittihad Kalbe (Émirats Arabes Unis) suivraient sa situation en vue de se le faire prêter.