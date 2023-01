Un absent de marque dans la sélection du Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi se déplacera ce dimanche sur la pelouse du Club de Bruges.

Le Sporting de Charleroi a réalisé, pour la deuxième fois de la saison, un six sur six qui replace les Zèbres dans la course au top 8. Un 9 sur 9 serait une première pour les Carolos, mais ce dimanche c'est un déplacement toujours compliqué au Club de Bruges qui attend Felice Mazzù et ses hommes.

Pour cette rencontre, Ali Golizadeh n'est pas dans la sélection. Il s'agit d'un choix sportif qui a été effecctué par le staff carolorégien. Pour rappel, Benbouali est blessé et sera absent pour le reste de la saison.