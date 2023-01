La Jupiler Pro League, championnat européen où les jeunes talents ont le plus rapidement du temps de jeu

Maarten Vandevoordt, Zeno Debast, Bilal El Khannouss, Cihan Canak et Julien Duranville participent activement à cette statistique.

Oui, la Jupiler Pro League est un championnat propice à l'éclosion de jeunes talents. Grâce à sa 8e place au classement UEFA, le championnat de Belgique est idéal pour les jeunes talents souhaitent s'aguerrir avant de rejoindre l'un des cinq grands championnats européens. Et cela se ressent dans les statistiques.

Le joueur né en 2002 avec le plus de minutes de jeu en championnat parmi les 10 plus grandes ligues européennes ? Maarten Vandevoordt, le portier du KRC Genk qui rejoindra Leipzig en 2024 (1890 minutes en championnat). Pour l'année 2003, il s'agit de Zeno Debast (1856 minutes). Cette statistique se confirme également dans les années suivantes, puisque Bilal El Khannouss (2004, 1260 minutes), Cihan Canak (2005, 664 minutes) et Julien Duranville (2006, 269 minutes) dominent aussi leurs catégories respectives.

Young players with most minutes across 🇪🇺 top 10 leagues (by year of birth):



2002 🇧🇪 Vandevoordt (Genk) 1890

2003 🇧🇪 Debast (Anderlecht) 1856

2004 🇲🇦 El Khannous (Genk) 1260

2005 🇧🇪 Çanak (Standard) 664

2006 🇧🇪 Duranville (Anderlecht) 269



Full sweep by Belgium. Coincidence? 🤓 pic.twitter.com/lknPpgEsLp — Belgian Football Stats (@BelFootStats) January 23, 2023

Ils ne sont évidemment pas les seuls, puisque Ken Nkuba (2002, 1534 minutes), Ameen Al-Dakhil (2002, 1394 minutes), Bjorn Meijer (2003, 1443 minutes), Modou Tambedou (2003, 1407 minutes), Ravil Tagir (2003, 1358 minutes), Mario Stroeykens (2004, 900 minutes), Mehdi Boukamir (2004, 523 minutes) et Arthur Vermeeren (2004, 551 minutes) occupent aussi une belle place dans les classements.

(2/2) 2002 players with most minutes across 🇪🇺 top 10 leagues:



🇨🇾 Andreou (Charleroi) 1419

🇪🇸 Williams (Athletic) 1414

🇪🇸 Gonzalez (Lecce) 1410

🇳🇱 Baas (Excelsior) 1407

🇧🇪 Al-Dakhil (STVV) 1394

🇨🇴 Amaro (V. Guimaraes) 1371

🇦🇹 Braunoder (A. Vienna) 1367

🇺🇸 Tillman (Rangers) 1364 January 23, 2023

2003 players with most minutes across 🇪🇺 top 10 leagues:



🇧🇪 Debast (Anderlecht) 1856

🇫🇷 Elye Wahi (Montpellier) 1475

🇳🇱 Meijer (Brugge) 1443

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bellingham (Dortmund) 1440

🇸🇳 Tambedou (Zulte Waregem) 1407

🇳🇱 Simons (PSV) 1359

🇹🇷 Tagir (Westerlo) 1358

🇭🇺 Kerkez (AZ) 1299 pic.twitter.com/Qd0ILwo6YW — Belgian Football Stats (@BelFootStats) January 23, 2023

Most minutes by 2004 across🇪🇺 top 10 leagues:



🇲🇦 El Khannous (Genk): 1260

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chrisene (Killie) 1048

🇪🇸 Gavi (Barça): 1016

🇧🇪 Stroeykens (Anderlecht): 900

🇫🇷 Odobert (Troyes): 849

🇩🇪 Moukoko (Dortmund): 830

🇳🇱 Dekker (AZ) 783

🇪🇸 Fresneda (Valladolid): 769

🇧🇪 Lavia (So'ton): 741 pic.twitter.com/h8lG5eVxCr — Belgian Football Stats (@BelFootStats) January 23, 2023

Honorable mentions to a few Belgian talents from 2005 who just missed on this list:



🇧🇪 Noubi (Standard): 242 minutes

🇧🇪 Fofana (Gent): 212 minutes

🇧🇪 Spileers (Club Brugge): 180 minutes

🇧🇪 Soelle (KV Mechelen): 112 minutes — Belgian Football Stats (@BelFootStats) January 23, 2023