🎥 Cihan Canak épanoui loin du Standard : un goal fantastique avec Trabzonspor !

ūüé• Cihan Canak √©panoui loin du Standard : un goal fantastique avec Trabzonspor !

Cihan Canak a quitté le Standard pour Trabzonspor cet été, et a disputé son premier match officiel ce jeudi : une rencontre européenne contre les Slovaques de Ruzomberok. Et il a inscrit un superbe but au passage !

Trabzonspor a fait un pas important vers le prochain tour qualificatif d'Europa League en s'imposant 0-2 sur la pelouse de Ruzomberok, club slovaque. Une victoire remportée en partie grâce à un but... de Cihan Canak (19 ans), fraîchement arrivé à Trabzonspor et qui disputait là son premier match officiel. Canak est monté au jeu à la 67e minute, et a inscrit le 0-2 d'une magnifique frappe enroulée de l'extérieur du rectangle à la 90e+1. Un premier but qui persuadera le Belgo-Turc de son choix, lui qui a rejoint le club turc le 1er juillet dernier contre 2 millions d'euros. Cihan Çanak’tan müthiŇü gol ūü§ępic.twitter.com/b4akm9EMZF — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 25, 2024