Tarik Tissoudali se rapproche d'un retour avec La Gantoise

L'attaquant marocain se remet petit à petit d'une grave blessure.

En tout début de saison, Tarik Tissoudali s'était occasionné une déchirure du ligament croisé du genou. Plusieurs longs mois de rééducation plus tard, l'international marocain voit le bout du tunnel.

Comme il l'a annoncé en conférence de presse, son retour aux séances d'entraînements avec le groupe ne devraient plus tarder, avant son retour à la compétition. "Dans deux semaines, je pourrais être autorisé à m'entraîner une fois avec le groupe."

"Après, nous verrons. Je suis très heureux de la façon dont le club me soutient. Du personnel médical au psychologue : tout le monde a une attention totale pour moi, et surtout mon kiné, Matti (Mortier)."

"Dribbler avec le ballon, me tourner et me retourner, sprinter presque à 100%,... Ce sont toutes des choses que je fais actuellement à l'entraînement (...) Tout se déroule comme prévu. Nous examinons la situation semaine après semaine et je suis le personnel médical", a poursuivi Tissoudali.