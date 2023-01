Wesley Hoedt finalement pas prêté mais vendu par Anderlecht

Wesley Hoedt va bientôt quitter Anderlecht. Alors qu'on pensait initialement que le départ se ferait sous forme d'un prêt, il pourrait bien partir sous forme de transfert définitif.

Comme nous vous l'annoncions ce jeudi, Wesley Hoedt (28 ans) ne sera plus un joueur du Sporting d'Anderlecht au terme de ce mercato hivernal. Watford et Anderlecht sont presque parvenus à un accord concernant le défenseur néerlandais. Hoedt est écarté depuis la fin de l'année dernière en raison d'un comportement jugé inacceptable à la fois par Robin Veldman et la direction du club, et aucun signe d'amélioration n'était visible depuis l'arrivée de Brian Riemer - même si Hoedt s'était entraîné avec le groupe.

Initialement, le transfert de Wesley Hoedt devait se faire sous forme de prêt avec option d'achat. Bonne nouvelle pour Anderlecht : le Néerlandais va finalement rejoindre la Championship à titre définitif, selon Andrew French, journaliste pour le Watford Observer. Hoedt devrait signer ce vendredi chez les Hornets. Anderlecht peut espérer tirer quelques millions d'euros pour son joueur, qui compte encore deux ans et demi de contrat et dispose d'un statut enviable d'international néerlandais (6 caps).