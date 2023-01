Anderlecht proche de recruter un jeune attaquant serbe

Après le départ de Fabio Silva et l'échec dans le dossier Yorbe Vertessen, Anderlecht se serait renseigné sur le jeune Petar Ratkov (19 ans). Il évolue au TSC Bačka Topola, en D1 serbe.

Selon le journaliste Fraser Fletcher, Anderlecht serait en discussions avec le club serbe pour recruter Ratkov. Le joueur aurait d'ores et déjà donné son accord et tout serait réglé de son côté. Un transfert d'ici la fin du mercato semble donc en bonne voie.

Ratkov est un international espoirs avec la Serbie (2 sélections / 1 but). Cette saison, il compte 5 buts et 1 assist en 21 matchs.

