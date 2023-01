Albert Sambi Lokonga vers un autre club de Premier League ?

Albert Sambi Lokonga pourrait bien quitter Arsenal dans les dernières heures du mercato. Selon les médias britanniques, Crystal Palace a fait une offre pour l'ancien Anderlechtois.

Arsenal a transféré Sambi Lokonga à l'été 2021 pour environ 20 millions d'euros. Pour l'instant, il n'a pas vraiment percé à Londres. Cette saison, il n'a joué que 195 minutes en Premier League. Pour ne rien arranger, il risque d'avoir un autre concurrent avec Jorginho.

Crystal Palace lui offre une porte de sortie. Le club entraîné par Patrick Viera est actuellement 12e en Premier League et souhaite louer Sambi Lokonga jusqu'à l'été. Une offre qui pourrait convenir à Arsenal, qui ne veut pas vendre notre compatriote.

🚨| Arsenal and Crystal Palace are close to find agreement for Albert Sambi Lokonga on a loan move. | @GraemeBailey #afc pic.twitter.com/3tjuLT7IzJ