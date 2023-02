C'est enfin officiel : Didier Lamkel Ze quitte Courtrai et le continent européen

Cet été, le KV Courtrai tentait le pari osé de rapatrier Didier Lamkel Ze pour se parer offensivement dans sa course au maintien. Après des débuts prometteurs, quelques mauvaises prestations combinées à un changement d'entraîneur ont coûté la place au Camerounais, écarté lors des derniers matchs.

Alors que l'ailier de 26 ans semblait avoir un accord avec son nouveau club depuis plusieurs semaines, le deal vient seulement d'être officialisé ce mercredi. Lamkel Ze quitte donc les Kerels pour rejoindre le club le plus titré du Maroc, le Wydad Casablanca. Selon les rapports de la mi-janvier, il s'agirait d'un prêt avec prise en charge intégrale du salaire et option d'achat, qui s'élèverait à 850.000€.

Welcome to the most titled club in Morocco 🇲🇦🤝 #DimaWydad pic.twitter.com/CI2MAUOHpa