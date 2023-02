Gabriel Paulista réagit après son violent tacle sur Vinicius Junior

Expulsé ce jeudi lors de la défaite de Valence face au Real Madrid (2-0), après un tacle grossier et non-maîtrisé sur Vinicius Junior, le défenseur brésilien a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi, Gabriel Paulista a tenu à s’excuser sur son compte Instagram. "J’accepte les critiques et le carton rouge, j’en suis pas fier. Je respecte Vinicius et je n’ai jamais voulu lui faire du mal. Nous souffrons en ce moment au club, nous vivons une situation très difficile et les sentiments sont à fleur de peau. Parfois, il est difficile de contrôler ses nerfs. Je ne les ai pas contrôlés et je m’excuse sincèrement. Désolé pour les fans. Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout pour inverser cette situation. Que personne ne doute de nous", a écrit le défenseur central de Valence.

Actuellement 14ème de LaLiga, Valence vit en effet une période bien compliquée.