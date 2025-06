Ça n'améliorera pas sa cote de popularité : les déclarations de Wouter Vandenhaute qui font bien rire Vincent Kompany

Anderlecht traverse toujours une période de turbulences. Autour du club, on regrette toujours la manière avec laquelle Vincent Kompany a dû partir il y a trois ans.

De manière assez symbolique, c'est le jour où Anderlecht a perdu sa finale de Coupe contre le Club de Bruges que Vincent Kompany a remporté la Bundesliga avec le Bayern Munich. Une finale de Coupe, Kompany en avait aussi perdu une avec les Mauves lors de sa dernière saison (aux tirs au but contre La Gantoise).

A l'issue de cette séance de tirs au but fatale contre les Buffalos, Vince The Prince avait réuni tous ses joueurs dans le rond central : "Remobiliez-vous, les gars ! Assurez-vous de continuer à lutter pour des trophées ! Ne vous inquiétez pas pour moi, j'en gagnerai en tant qu'entraîneur". Depuis, Kompany a remporté la Championship avec Burnley et donc le championnat allemand il y a un peu plus d'un mois.

Une guerre d'egos ?

Anderlecht, de son côté, court toujours derrière son premier trophée depuis 2017. La tension autour de Wouter Vandenhaute s'accentue. Le départ de Kompany par la petite porte fait justement partie des reproches qui lui sont adressés.

Le président anderlechtois avait avancé une différence de vision pour évoquer la séparation. Récemment, il a expliqué que son ancien entraîneur voulait devenir manager à l'anglaise, et donc également directeur technique. Ce que Vandenhaute a préféré éviter.

Dans Het Laatste Nieuws, on peut lire une version différente. Le quotidien a sondé l'entourage de Kompany. Il en résulte que l'ancien Diable Rouge ne voulait pas devenir directeur technique. On peut lire que les récentes déclarations de Vandenhaute font ainsi bien rire Vincent Kompany et ses proches : "Même s'il est indéniable qu'il trouvait frustrant de devoir rendre des comptes à Vandenhaute et à son bras droit, Peter Verbeke".