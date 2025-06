Qui mettra une telle somme ? L'Antwerp demande 20 millions pour son Diable Rouge !

L'Antwerp va devoir faire des économies cet été. Le gardien Senne Lammens pourrait bien être utilisé pour faire rentrer de l'argent dans les caisses.

L'été dernier, l'Antwerp avait déjà changé de stratégie sur le marché des transferts. Finis les noms ronflants et les contrats XXL : face aux difficultés financières frappant le club, l'heure est au scouting et à la découverte de profils peu onéreux, avec une belle marge de revente si possible.

Il n'en sera pas autrement cet été. Une première étape dans le processus est la réduction des coûts salariaux. Le fait que Toby Alderweireld mette un terme à sa carrière va dans ce sens. Le probable départ de Tjarron Chery vers le NEC aussi.

Mais les dirigeants anversois veulent également dégager des liquidités en vendant des cadres au prix forts. Parmi les joueurs invités à faire respirer les finances du club, on retrouve Senne Lammens.

Le prochain gros transfert sortant ?

Le gardien a été appelé par Rudi Garcia lors des deux derniers rassemblements des Diables Rouges, il est évalué à 9 millions d'euros par Transfermarkt. Mais l'Antwerp en veut plus. Selon Het Nieuwsblad, le club a fixé un prix de 20 millions le concernant.

Un montant conséquent qui interroge. Certes, Arsenal et Manchester United avaient été cités cet hiver, mais il reste à voir si un club sera disposé à payer une telle somme. Senne Lammens n'avait pas eu la vie facile en devant faire oublier Jean Butez, dont l'ombre a longtemps plané. Et il s'en est bien tiré. Il est indéniable que l'Antwerp a fait une affaire en or en allant le chercher gratuitement au Club de Bruges il y a deux ans. Mais de là à le mettre à prix 20 milllions, il y a un pas.