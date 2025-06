Le duo qui fait trembler tout le monde : le premier entraîneur à avoir réuni De Bruyne et Lukaku prévient l'Italie

Kevin De Bruyne est la nouvelle attraction du Napoli. Tout le club n'attend que de le voir sur le terrain.

Le bain de foule qui l'attendait à son atterrissage en Italie l'a encore confirmé : Kevin De Bruyne sera traité comme une vraie rockstar en Italie. A 33 ans, KDB compte bien montrer qu'il sait toujours bien dicter le tempo. Georges Leekens est le premier à les avoir eus ensemble dans son noyau chez les Diables, il se montre très enthousiaste.

" La relation avec Lukaku sera également un facteur important, oui. Ils sont très amis et s'entendent très bien sur le terrain. Je l'ai remarqué immédiatement dans l'équipe belge et nous le verrons à nouveau en Italie", explique-t-il à Tuttomercato.

La hype De Bruyne ne fait que commencer

Leekens se réjouit de voir que De Bruyne a encore faim de football : "Il déteste perdre et fait tout pour gagner. Quand il voit qu'un tacle est nécessaire, il le fait avec la même conviction et la même détermination que lorsqu'il tire au but ou donne une passe décisive. De ce point de vue, De Bruyne est un atout fantastique pour Naples, y compris en matière de mentalité dans le vestiaire".

"Peut-être qu'il ne peut pas jouer tous les matches et qu'il serait bon de le reposer de temps en temps, mais je suis convaincu qu'il sera décisif en Serie A. Il sera toujours l'un des meilleurs joueurs du monde", poursuit notre ancien sélectionneur.

Pour Georges Leekens, Kevin De Bruyne ne s'est pas trompé dans son choix : " Je suis convaincu qu'il fera une grande saison à Naples. Je le vois très bien dans un endroit comme celui-ci. Et je ne pense pas qu'il soit difficile pour quelqu'un de son calibre de s'adapter à un beau pays comme l'Italie".