Exclusif... et incroyable : Marc Brys sur le point de quitter le Cameroun pour s'asseoir sur un banc prestigieux !

Stefano Pioli ne sera plus l'entraîneur d'Al Nassr la saison prochaine. Son successeur devrait être belge.

Malgré l'arrivée de stars internationales, Al Nassr peine à transformer le prestige entourant son effectif en résultats tangibles. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, le club n'a ainsi pas remporté le moindre trophée collectif, avec plusieurs désillusions cruelles à clé.

Comme Rudi Garcia et Luis Catsro avant lui, Stefano Pioli n'a pas réussi à trouver la bonne formule. Al Nassr est donc à un tournant : il s'agit de trouver l'entraîneur adéquat pour faire vivre au projet ses lettres de noblesse.

Et selon nos informations, l'heureux élu sera belge. Il nous revient en effet que c'est Marc Brys qui est en passe de reprendre l'équipe en main. L'actuel sélectionneur du Cameroun a été choisi au détriment de Luciano Spalletti (écarté de la sélection italienne).

Le défi d'une vie pour Brys

Pourquoi Brys ? Au-delà d'un prix plus réduit, il bénéficie de soutiens de poids en interne. Comme celui de Vincent Aboubakar, qui connait bien Brys grâce à la sélection camerounaise. La direction veut suivre l'exemple du PSG en arrêtant de faire venir de nouvelles stars, au profit d'un coach à poigne.

Le comportement de l'entraîneur belge dans le clash avec Samuel Eto'o a été très remarqué : Brys ne s'abaissera pas devant les noms prestigieux de son groupe. Voilà qui devrait tomber à pic pour un effectif qui, outre Cristiano Ronaldo et Aymeric Laporte (tous deux sur le départ), renseigne également, Marcelo Brozovic, Sadio Mané et Jhon Duràn. Marc Brys devrait donc vivre le challenge le plus illustre de sa longue carrière d'entraîneur.