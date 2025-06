Rik De Mil reste, mais jusqu'à quand ? Les éclaircissements de Mehdi Bayat sur la suite du projet carolo

Voir Rik De Mil rester malgré l'intérêt de l'Antwerp est un signal fort pour le nouveau projet de Charleoi. Mehdi Bayat se veut ambitieux.

Les hésitations de Rik De Mil ont beau avoir agacé la direction carolo, le soulagement est réel de le voir décliner la proposition anversoise. Ce n'est pas pour rien que le Sporting en a fait l'homme fort de son nouveau projet. Tout le monde va désormais pouvoir travailler dans le calme.

Mehdi Bayat ne peut que s'en réjouir : "C’est un moment particulier qui marque les valeurs aujourd’hui défendues par le club. On a fait une très bonne saison, on s’est rencontré avec Rik De Mil la saison passée au moment des Playdowns, qu’on a gagné. On a travaillé dur pour mettre en place un projet qui nous a permis d’aller chercher le dernier ticket européen qui est alloué à la compétition belge", commence-t-il au micro de la RTBF.

Se remettre à rêver

L'administrateur-délégué a assuré que De Mil serait en place au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine. Une évaluation sera alors effectuée pour permettre aux deux parties d'estimer si la collaboration se poursuivra : "Aujourd’hui, notre volonté, c’est de continuer à dessiner le projet expliqué récemment où Rik De Mil a un rôle extrêmement important : c’est l’architecte de la stratégie sportive du club. Ce sera à nous de continuer à faire grandir ce club et de montrer à notre coach qu’il a fait le bon choix.

"Ce sera un challenge pour moi, en tant qu’administrateur délégué du club, de répondre à son ambition, et de faire en sorte de bien remplacer les sorties éventuelles de joueurs. Gagner la confiance des supporters, continuer dans cette vague positive dans laquelle nous sommes depuis 16 mois, et faire en sorte que le Sporting puisse continuer cette belle ascension", poursuit Bayat.

Le club veut retrouver son ambition : "Ce que j’ai envie de voir, et je pense les supporters aussi, c’est une équipe qui fait tout pour essayer de gagner, quitte à perdre. Si on prône le même football qu’aujourd’hui, je suis persuadé qu’on sera dans les belles places au classement. Mais le plus important est de donner une identification et de la fierté à nos supporters et sympathisants".