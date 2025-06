Deux joueurs affrontés avec le Standard : les cibles made in Pro League d'Ivan Leko à La Gantoise

C'est désormais La Gantoise qu'Ivan Leko va devoir mener vers le top 6 la saison prochaine. Avec déjà plusieurs cibles en vue.

Au Standard, Ivan Leko avit dû se montrer patient suite au manque de moyens. Lors du mercato, il avait filé un coup de main à sa direction en amenant plusieurs profils de son répertoire, à l'image de Bosko Sutalo. Bénéficiera-t-il d'une enveloppe plus importante à La Gantoise ?

Cela pourrait en tout cas lui permettre d'attirer des joueurs de Pro League plusieurs fois visionnés lors de son passage au Standard. Het Nieuwsblad fait ainsi état de l'intérêt gantois pour deux hommes évoluant dans notre championnat.

Un nouveau cycle chez les Buffalos

Le quotidien cite les noms d'Aurélien Scheidler (Dender) et d'Abdelkahar Kadri (Courtrai). Scheidler apparaît même comme l'un des profils favoris des Buffalos. A Dender, l'attaquant français a prouvé qu'il pouvait être très utile par sa capacité à gagner des duels et garder le ballon devant.

Mais son prix pourrait bien être un frein : Dender a récemment levé l'option d'achat le concernant, versant 800 000 euros à Bari, à qui il appartenait jusqu'ici. La direction est donc en position de force pour demander une somme à sa convenance, ce qui pourrait faire reculer Gand.

Concernant Kadri, on ne peut pas non plus parler d'offre concrète pour le moment. Mais son départ est dans l'air : le maître à jouer algérien était déjà proche de quitter le KV lors des derniers mercatos, la relégation en D1B devrait cette fois marquer la fin de son aventure chez les Kerels.