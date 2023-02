Yves Vanderhaeghe n'a pas encore tourné la page Ostende : "Pas d'autre choix que de les poursuivre en justice"

Le KVO s'était séparé du Belge il y a quelques mois.

Dominik Thalhammer avait été choisi comme successeur d'Yves Vanderhaeghe à la tête du KV Ostende. Cela n'a jusqu'ici pas eu un gros effet sur la formation.

Les Côtiers sont en effet toujours en danger en fond de classement, et ont même hérité de la lanterne rouge il y a peu. Toutefois, Vanderhaeghe n'en a pas encore entièrement terminé avec le club, et attend encore de recevoir des indeminités, comme il l'a expliqué à Radio Radzinski.

"Le KV Ostende n'est pas un club très professionnel, car jusqu'à présent je n'ai pas reçu un seul euro d'indemnité de licenciement. Je déplore que cela se produise dans un environnement professionnel. Ils affirment qu'ils ont des difficultés mais ne répondent même pas. C'est malheureux, mais nous n'avons pas d'autre choix que de les poursuivre en justice. Mon assistant Gino Caen et l'analyste vidéo Wesley Deschacht sont également dans le même cas", a déclaré Vanderhaeghe.

"C'est un manque de respect. C'est toujours compliqué quand on vous annonce que vous êtes dehors, mais si cela est géré correctement, vous pouvez rapidement tirer un trait dessus. Ici ce n'est donc pas le cas. Je trouve cela très regrettable, car je suis moi-même toujours correct. Je ne connais pas non plus la raison. Il y a un contact entre mon avocat et celui d'Ostende, mais ils ne reçoivent aucune réponse de leurs patrons. Ils ont probablement des problèmes financiers. L'affaire passera déjà devant le tribunal du travail le 20 février", a conclu l'entraîneur qui est sans club.