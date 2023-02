Mathieu Maertens travaille pour revenir de blessure : "Pour le même prix, on ne parlerait pas de nos mauvais résutats"

OHL redescend au classement semaine après semaine, et espère encore et toujours accrocher les playoffs. Mais devra faire sans son capitaine qui est en pleine revalidation.

"Je marche sans béquilles pour la première fois cette semaine et la semaine prochaine, je pourrai aussi enlever ma botte de marche. Un pas dans la bonne direction. La réhabilitation est à peu près à mi-chemin", a souligné Maertens à Het Nieuwsblad. "Il y a trois à quatre jours dans la semaine où je m'entraîne deux fois dans la même journée. Je nage, je rame et je fais des exercices. Et je travaille le haut de mon corps. Ce n'est pas comme si j'étais assis dans le divan toute la semaine."

Maertens espère toujours faire son retour dans les Play-Offs. "En tant que footballeur, vous voulez jouer autant de matchs que possible et les barrages européens me semblent toujours réalisables. Il reste 30 points à prendre et il ne nous en manque que quatre. Pour le même prix, nous avons quatre points de plus sur les trois derniers matchs et on parlerait beaucoup moins des mauvais résultats."

OHL est sur une mauvaise pente avec un bilan de 6 sur 21.