Olivier Deman est devenu incontournable au Cercle : "Je le vois grandir chaque semaine"

Le jeune ailier gauche affiche une belle progression au Cercle de Bruges.

Avec 21 matchs disputés cette saison (1 but / 3 assists), Olivier Deman (22 ans) est devenu un joueur très important au sein d'un Cercle de Bruges voulant se battre jusqu'au bout pour accrocher le top 8.

"Avec sa capacité de course, il est à sa place à gauche et il se développe bien. Avec Tibo Somers, Olivier Deman et maintenant Hugo Siquet, nous avons de beaux profils pour jouer dans ce système et courir tous ces kilomètres", a déclaré l'entraîneur adjoint du Cercle de Bruges, Jimmy De Wulf, au Nieuwsblad.

"Il remplit aussi mieux ses fonctions défensives maintenant, je le vois grandir chaque semaine. Aussi parce qu'il est ouvert à cette démarche et aux points de travail que nous lui donnons", rajoute De Wulf, qui relativise les stats offensives mitigées de l'international espoirs. "De la manière dont il s'acquitte de ses tâches en possession et en perte de balle, il est difficile d'exiger 15 buts de lui, car alors son rapport serait tout à fait parfait."