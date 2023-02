Scott Parker ne pense pas encore à la Ligue des Champions : "Obtenir un résultat contre l'Union est primordial"

Le coach du Club de Bruges a encore une grande échéance qui arrive : face à l'Union Saint-GIlloise ce vendredi en Pro League.

Arrivé lors de la trêve hivernale en lieu et place de Carl Hoefkens, Scott Parker a vécu des débuts mitigés sur le banc du Club de Bruges. En 6 rencontres à la tête des Blauw en Zwart, Parker n'a enregistré qu'une seule victoire - face à Zulte Waregem, 1-2 -, mais aussi qu'une seule défaite - contre Genk lors de sa première, 3-1.

D'ailleurs, depuis cette défaite, Bruges n'a pas encaissé plus de deux buts sur un match. Un signe que la défense est un point plutôt positif sous Parker, et qu'elle progresse comme lors du zéro gardé à l'Antwerp. "J'ai été très satisfait par la clean sheet. C'était la première en 10 matchs, quelque chose comme ça (la première en 9 matchs de championnat plus exactement, ndlr). J'ai été satisfait par notre organisation défensive et notre structure, en termes de solidité affichée. Nous avons joué en équipe, en une unité bien organisée. C'était un grand plus. Bien sûr, d'autres aspects doivent encore être améliorés, mais défensivement parlant, j'ai vu des progrès se faire drastiquement. Les joueurs comprennent ce genre de choses. Je pense qu'on peut aussi le remarquer dans les datas", a répondu Parker.

Le Benfica, pas encore à l'ordre du jour

Après l'accueil de l'Union ce vendredi, qui s'annonce bouillant, le Club de Bruges recevra le Benfica Lisbonne mercredi prochain dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre ô combien importante pour Parker mais aussi pour la direction du Club, qui joue sans aucun doute la nomination de l'Anglais et le licenciement d'Hoefkens sur cette double confrontation.

"Est-ce difficile de se concentrer sur le match contre l'Union avec celle qui noous attend mercredi ?", a été questionné Scott Parker en conférence de presse. "Ce n'est pas encore difficile pour nous. Nous nous concentrons principalement sur le match de ce vendredi. Nous avons une rencontre très dure qui nous attend, comme une très bonne équipe de l'Union. Cela a été le seul point sur lequel nous nous sommes concentrés ce week-end. Nous avons débriefé sur notre week-end (match nul face à l'Antwerp, 0-0., ndlr) et comment nous pouvons nous améliorer, continuer à nous développer. Obtenir un résultat ce vendredi est primordial," a répondu Parker.