Killian Sardella dépanne bien au back gauche...et a failli réaliser un rêve

En l'absence de Moussa N'diaye, Killian Sardella, qui a pris l'habitude d'être bringuebalé un peu partout, est devenu le back gauche de fortune du RSC Anderlecht.

Transfermarkt le dit back droit. Neerpede l'a placé défenseur central, lui, le milieu de terrain de formation. Brian Riemer en a fait...un back gauche de fortune. "Je prends ce qu'on me donne", résume Killian Sardella avec le sourire. Son entraîneur louait ses efforts en conférence de presse d'avant-match, soulignant qu'il ne ferait probablement pas carrière au back gauche, mais se mettait au service de l'équipe.

Riemer évoquait notamment un apport offensif limité de la part de Sardella à ce poste. Le jeune latéral de 20 ans n'est en effet pas homme à venir dédoubler et centrer, mais a tout de même mis le nez à la fenêtre : sa frappe enroulée de l'entrée du rectangle a forcé Schmidt à un bel arrêt. "C'est dommage, ça aurait été mon premier but au Lotto Park, je l'attends avec impatience. Ca viendra plus tard. J'ai déjà marqué avec les Futures, mais avec l'équipe A, c'est différent", reconnaît Sardella. "Ce serait un rêve".

Slimani, "un attaquant de classe mondiale"

À quoi tient une carrière : si Harry Toffolo n'avait pas été retenu en dernière minute par Nottingham Forest, Killian Sardella n'aurait certainement pas été utilisé par Riemer et serait peut-être en train de se préparer à jouer les Playoffs avec les U23. "C'est le football. Oui, c'est un soulagement, mais s'il était venu, j'aurais fait avec. Le coach me met en confiance, j'apprends beaucoup avec des gars comme Vertonghen, Refaelov ou même Slimani, qui est un attaquant de classe mondiale. On a toujours des étoiles dans les yeux quand un joueur avec une telle carrière arrive", assure-t-il.

Avec Sardella au back gauche, le RSCA est en tout cas passé de discussions au sujet du maintien à un top 8 à portée. "On a parlé de maintien parce que les gens aiment bien dramatiser...mais Anderlecht est un grand club, qui renaît toujours de ses cendres. Ce qui se passe autour du club ? On l'entend, mais ça ne nous affecte pas du tout à l'entraînement".