Zulte Waregem n'a pas dit son dernier mot : "Nous avons encore notre destin entre les mains"

Zulte Waregem a été tenu en échec par le KV Ostende et par conséquent l'Essevee a maintenant quatre unités de moins qu'Eupen et Courtrai respectivement 14ème et 15ème au classement. Mais chez les Flandriens, on y croit encore au maintien.

Zulte n'a pas été capable de l'emporter face à un concurrent direct ce dimanche et loupe la bonne opération dans la course au maintien. Après le partage contre le KVO, l'Essevee compte désormais quatre unités de retard sur Courtrai et Eupen. "Il reste neuf matches et donc 27 points à prendre", a lâché d'emblée Mbaye Leye après le match nul 1-1 contre Ostende. Nous avons toujours notre sort entre les mains. Avec cette mentalité, je suis certain que nous parviendrons à nous sauver. Nous remporterons nos victoires quand il le faudra. Ce dimanche, nous n'avons pas eu de chance. La semaine, nous aurons une nouvelle possibilité de prendre trois points à Seraing", a prévenu le T1 des Flandriens. Faible marge d'erreur Même son de cloche du côté de Sammy Bossut. Hors de question d'abandonner selon le portier de Zulte, même si son équipe a perdu deux points précieux ce dimanche à l'Elindus Arena. "La bataille est certes loin d'être terminée, mais ce match nul réduit la marge d'erreur."