🎥 Ligue des champions : L'AC Milan et ses Belges l'emportent, le PSG chute à domicile

Deux rencontres des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions avaient lieu ce mardi soir.

AC Milan-Tottenham 1-0

Pour cette rencontre, l'entraîneur de l'AC Milan Stefano Pioli est privé de Maignan et Bennacer. Le technicien italien a décidé d'aligner d'entrée de jeu Alexis Saelemaekers. Divock Origi et Charles de Ketelaere sont sur le banc. Pour rappel, Aster Vranckx ne fait partie des 25 joueurs retenus pour la suite de la compétition.

Les Rossoneri faisaient preuve d’un réalisme maximum en ouvrant le score sur leur première occasion par Diaz, qui battait Forster en deux temps après un tir d’Hernandez repoussé (7e). Bien que bousculés, les Spurs rappelaient toutefois qu’ils restent capables de frapper à tout moment sur coup de pied arrêté, avec une tête de Kane captée par Tatarusanu.

LMis sous pression par moment, les Milanais ne concédaient pas pour autant de grosse occasion tout en se montrant menaçants sur certains contres. Durant le dernier quart d’heure, De Ketelaere puis Thiaw disposaient ainsi tour à tour de deux énormes balles de break mais manquaient le cadre de la tête à bout portant.

Paris Saint-Germain-Bayern Munich 0-1

Coman a donné la victoire au Bayern Munich face au Paris Saint-Germain (1-0) ce mardi lors du 8e de finale aller de la C1. Dans une chaude ambiance au Parc des Princes, les Parisiens connaissaient une entame difficile avec une pression rapidement exercée par les Munichois. À la demi-heure de jeu, les Bavarois se procuraient enfin la première situation chaude de la partie, mais la tête de Choupo-Moting n’était pas cadrée.

Au retour des vestiaires, Davies était décisif avec un centre repris par Coman, qui ouvrait le score d’une volée (53e). Une intervention ratée de Donnarumma et le Français ne fêtait pas son but face à son club formateur… En réaction, Galtier décidait de lancer Ruiz et surtout Mbappé. Mais même avec l’entrée du Français, le Bayern restait menaçant et Donnarumma devait s’employer sur une volée de Choupo-Moting avant une seconde frappe du Camerounais déviée par l’Italien sur le poteau.

Pour son retour, Mbappé pensait égaliser dans les derniers instants, mais un hors-jeu de Mendes était signalé par le VAR... Même sous pression avec un sauvetage signé De Ligt sur une tentative de Messi puis un arrêt de Sommer face à Vitinha, le Bayern, réduit à 10 avec l'expulsion de Pavard pour un second carton jaune, conservait cet avantage au score pour réaliser une bonne opération.