La percée d'Aurelio Buta avec l'Eintracht Francfort

Privé du début de saison avec son nouveau club, l'ancien Anversois rattrape le temps perdu.

Après deux saisons de très bonne facture et après avoir notamment remporté la Coupe de Belgique, Aurelio Buta a pris la direction de l'Eintracht Francfort, vainqueur de la dernière Europa League, l'été dernier. Une nouvelle aventure qui avait mal commencé pour le latéral droit portugais.

Victime d'une sévère blessure au genou, il a dû faire l'impasse sur toute la première partie de saison. Mais cette blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir désormais et Aurelio Buta a très vite trouvé son rythme de croisière en Allemagne.

De retour sur les terrains le 21 janvier, il a déjà gagné une place de titulaire à Francfort. Et, en plus, il soigne ses statistiques: deux buts et un assist en six matchs disputés. "Je me surprends moi-même", explique Aurelio Buta dans un entretien accordé Bild. "D'habitude, je ne marque pas autant. Et je ne pensais pas non plus jouer autant de rencontres aussi rapidement. Tout va vraiment très vite", savoure-t-il.