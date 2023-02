La sélection de La Gantoise pour le match à Qarabag

Trois retours de blessure pour le barrage aller des seizièmes de finale de Conference League.

Les Buffalos défieront Qarabag en Azerbaïdjan, jeudi soir, en Conférence League. Et les nouvelles sont bonnes pour Hein Vanhaezebrouck qui récupère trois blessés pour cette joute européenne. Andrew Hjulsager, qui avait manqué les trois derniers matchs de championnat, Nurio, qui n'a plus joué depuis le 15 janvier et Laurent Depoitre, qui était absent à Westerlo samedi dernier.