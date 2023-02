Samy Bossut déterminé avant les matchs cruciaux pour le maintien face à Seraing et Courtrai : "Pas d'autres choix que de faire six sur six"

Le droit à l'erreur existe de moins en moins en bas de tableau.

C'est un Samy Bossut avec la mine des mauvais jours qui a concédé l'égalisation face à Ostende le weekend dernier. Au-delà d'avoir laissé filer deux points cruciaux dans la lutte pour le maintien, Zulte Waregem a également perdu Ruud Vormer, blessé à la clavicule, pour six semaines. Voilà qui commence à faire beaucoup pour une équipe qui lutte depuis le début de la saison : "En ne tuant pas le match quand nous avions les occasions de le faire, nous nous sommes mis en difficulté. Et en deuxième mi-temps, vous avez remarqué que la peur d'encaisser a commencé à s'installer. Bien sûr, la perte de Ruud Vormer nous a aussi porté un grand coup".

Toutefois, le portier ne se laisse pas abattre et voit en la rencontre de ce weekend face à Seraing et en celle de la semaine prochaine face à Courtrai, deux autres équipes du bas de classement, la possibilité de rebondir : "Chez nous, tout le monde reste convaincu que ce n'est pas fini. Nous n'avons pas d'autre choix que d'obtenir six sur six lors des deux prochains matches, car un match nul ne nous mènera nulle part. Après cela, nous pourrons alors voir comment la situation a évolué".