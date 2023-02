Comment Lazare Amani est passé de remplaçant à incontournable dans l'entrejeu de l'Union Saint-Gilloise

Le milieu de terrain est suspendu pour la rencontre face au Standard. Une grosse perte pour l'Union vu son importance dans l'équipe. Pourtant, il y a un peu plus d'un an, il était loin d'être un titulaire en puissance.

La scène remonte au 16 octobre dernier 2021. Ce jour-là, l'Union Saint-Gilloise réalise une remontée qui restera encore longtemps dans les mémoires au Parc Duden : réduits à 10 et menés 0-2 par Seraing à la mi-temps, les Saint-Gillois renversent leur adversaire grâce à un triplé de Kaoru Mitoma entré au repos. Le genre de victoire qui fait du bien à tout un groupe et qui pose les bases d'une confiance éclatante.

Pourtant, dans l'euphorie générale, un joueur jouait gros et a tout perdu. En pétant les plombs sur l'arbitre avec déjà une carte jaune récoltée, Lazare Amani a abandonné ses équipiers et semble avoir scellé son sort. Une semaine plus tôt, Senne Lynen s'était gravament blessé sur la pelouse du Cercle de Bruges. Dans son malheur, Lynen pouvait participer malgré lui à l'éclosion de Lazare en libérant une place dans l'entrejeu jusqu'en fin de saison. Ce qui pouvait expliquer sa nervosité face à Seraing : il s'agissait là de sa première titularisation de la saison en championnat.

Vu la tournure des événements, l'Ivoirien retourne sur le banc une fois sa suspension purgée. Malgré l'absence de Lynen, il y restera jusqu'au 18 janvier. Une situation totalement impensable un an plus tard. Dans l'entrejeu, aux côtés des incontournables Teddy Teuma et Casper Nielsen le talent poli par l'académie Aspire à Eupen est tour à tour barré par les piges de Damien Marcq et par un Loïc Lapoussin de plus en plus repoussé vers l'axe par la prise de pouvoir de Kaoru Mitoma sur le côté gauche.

Alors toujours prêté par Charleroi jusqu'en fin de saison, l'aventure unioniste prend des airs de nouvelles déceptions pour Lazare après une première location infructueuse du côté de l'Estoril Praia quelques mois plus tôt. Pourtant, en juin, personne du côté de l'Union n'hésite à lever son option d'achat, l'opération charriant même son lot de regrets du côté de Charleroi.

C'est qu'entre temps, le garçon a explosé. Profitant de la trêve hivernale pour travailler sur ce qu'attend de lui Felice Mazzu, le joueur de 23 ans revient transfigué du stage en Espagne. Il ne quittera pas une seule fois le onze jusqu'en fin de saison (à l'exception de ce dernier match pour du beurre face à l'Antwerp). Cette saison, son importance dans le jeu saint-gillois s'est encore accentuée : en championnat, Karel Geraerts ne l'a sorti du onze qu'à 5 reprises, souvent en vue des matchs de Coupe d'Europe : sur ces 5 rencontres, l'Union n'a gagné qu'à 2 reprises.

Ce que Gerarts, comme Felice Mazzu avant lui, a compris, c'est l'apport inestimable que pouvait avoir dans la philosophie de jeu unioniste. Ses qualités de percussion balle au pied en cassant des lignes ont offert une sacré arme à l'équipe dans sa volonté de se relancer proprement depuis l'arrière pour attirer le pressing et mieux s'en défaire par des chorégraphies létales dans la verticalité.

Des qualités qui font écho à celles de Teddy Teuma et qui forcent les milieux de terrain adverses à le surveiller comme le lait sur le feu, laissant parfois à son compère de l'entrejeu plus d'espace pour se projeter. Cette saison, le capitaine unioniste a déjà dépassé son ratio de buts de l'an dernier et n'a plus besoin que d'un assist pour égaler son quota en la matière.

Sa suspension face au Standard est une bonne nouvelle pour les Liégeois, souvent victimes du manque d'équilibre de leur entrejeu cette saison. Quant à Lazare Amani, qu'il se rassure : cette fois, il reviendra de sa suspension en reprenant sa place de titulaire encore toute chaude.