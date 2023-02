Un ancien coéquipier d'Hazard à Chelsea lâche les chevaux : "Le plus paresseux que j'ai vu de ma vie"

Notre compatriote n'a jamais eu la réputation d'être le plus assidu à l'entraînement.

Eden Hazard n'a jamais su s'imposer au Real Madrid et a déjà laissé derrière lui les plus belles années de sa carrière. A Chelsea, il était bien souvent le meilleur homme sur le terrain et a grandement contribué aux deux Premier League et aux deux Europa League remportées par les Blues, malgré une blessure aux ischios en finale de l'édition 2013. Mais Hazard ne s'est jamais montré très assidu à l'entraînement, comme en témoigne son ancien coéquipier John Obi Mikel, invité dans l'émission de radio Dubai Eye 103.8.

"Il ne s'est jamais entraîné. C'est le footballeur le plus paresseux que j'ai vu de toute ma vie. Nous l'avons juste laissé faire ce qu'il voulait à l'entraînement. Il restait parfois immobile alors que tout le monde courait, puis demandait le ballon au bout d'un moment. Mais il était toujours là lors des matchs, il était notre meilleur joueur."