Raphinha s'excuse pour son coup de sang

Très agacé au moment de son remplacement face à Manchester United (2-2) jeudi en Ligue Europa, l'ailier du FC Barcelone qui venait d'égaliser, l'a fait savoir en assénant quelques coups de poing dans le banc.

Raphinha a ensuite regretté sa réaction. "Je me suis déjà excusé et je le ferai de nouveau à l'entraînement. Je demande pardon concernant ma réaction après le changement, cela ne se reproduira plus. Je n'ai aucun problème avec Xavi ou le club, je voulais juste être sur le terrain", a reconnu le Brésilien en zone mixte.

De son côté, l'entraîneur catalan Xavi a relativisé cette histoire. "Je comprends la colère de Raphinha. Je l'ai remplacé pour le bien de l'équipe, je ne fais jamais de changement pour pointer quelqu'un du doigt. Il s'est excusé auprès de moi, mais il n'a pas à le faire. Je demande toujours d'être ambitieux à mes joueurs et il l'a été", a expliqué le coach du Barça.