🎥 Malgré un énorme raté, Cyle Larin continue de performer en Liga

Le Canadien a plus marqué en trois matchs de Liga qu'en six mois dans le championnat belge.

Auteur d'un petit but au Club de Bruges, Cyle Larin n'a pas répondu aux attentes et a été prêté jusqu'en fin de saison au Real Valladolid en Liga. Et le moins que l'on peut dire, c'est que l'attaquant se refait une santé : déjà auteur de deux buts en trois matchs, il a récidivé sur la pelouse du Betis Séville en inscrivant le seul but des siens malgré la défaite 2-1 de l'équipe.

Un sacré soulagement car quelques minutes plus tôt, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection canadienne s'était rendu coupable d'un gros raté face au but alors qu'il avait été laissé libre par la défense du Betis. Valladolid aura besoin de lui pour se maintenir : le club a quatre points d'avance sur la zone rouge.